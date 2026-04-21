После зимнего периода в Татарстане сохранилось 98% посевов озимых

Совещание в формате видеоконференции, посвященное работе агропромышленного комплекса Татарстана, прошло в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики. Заседание провел заместитель премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба ведомства.

В обсуждении участвовали его заместители, главы муниципальных районов, руководители управлений сельского хозяйства и продовольствия, начальники профильных отделов, а также крупные инвесторы.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Дмитрий Яшин сообщил, что с октября по настоящее время уровень накопленной влаги за счет осадков составил в среднем 138% от многолетней нормы. По его словам, это создает благоприятные условия для дальнейшего развития растений.

Он также рассказал, что весенне-полевые работы в республике стартовали 16 апреля. Подкормка озимых культур проведена на площади 292 тысяч гектаров, что составляет 60% от плана. Многолетние травы подкормлены на 93 тысячах гектаров – это около 30% запланированного объема.

Боронование озимых выполнено на 44 тысячах гектаров, многолетних трав – на 77 тысячах гектаров. Одновременно начались работы по боронованию зяби и паровых земель. Запасы минеральных удобрений под урожай 2026 года в Татарстане достигли 74,4 кг действующего вещества на гектар.

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Татарстану Виталий Новичков представил данные мониторинга озимых культур. Он сообщил, что после зимнего периода потери составили около 400 гектаров, однако около 98% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Заместитель министра Марат Каримов доложил о подготовке сельхозтехники к полевым работам 2026 года, обновлении машинного парка и использовании беспилотных авиационных систем. По его словам, в посевной кампании планируется задействовать 11 тысяч тракторов, 2,5 тысячи грузовых автомобилей, 880 посевных комплексов, 4 600 сеялок и 5 300 почвообрабатывающих агрегатов.

С 23 по 27 марта в районах прошла приемка техники, включая повторную проверку в Ютазинском и Менделеевском районах, где ранее выявленные замечания были устранены. Он также обратил внимание на необходимость своевременной подготовки кормоуборочной и уборочной техники, несмотря на уже начавшиеся полевые работы.

Отдельно Каримов отметил рост использования беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве. Он сообщил, что в 2025 году дронами обработано 40,5 тысячи гектаров посевов, а в 2026 году планируется увеличить этот показатель до 100 тысяч гектаров.

Заместитель министра Гелюс Баязитов подвел итоги работы животноводческой отрасли за первый квартал 2026 года. Он сообщил, что в сельхозорганизациях произведено 484 тысячи тонн молока – на 6% больше, чем годом ранее. Средний надой составил 2 260 кг на корову, что на 7% выше прошлогоднего уровня. Производство мяса достигло 104 тысяч тонн (102% к прошлому году), при этом выпуск свинины вырос до 110%.

Общий объем производства молока увеличился на 29 тысяч тонн, или до 106% к уровню 2025 года. Наибольший рост зафиксирован в Кайбицком, Атнинском и Мензелинском районах, а также высокие темпы отмечены в Агрызском, Чистопольском и Лениногорском районах.

Далее заместитель министра Нияз Хурамшин рассказал о мерах поддержки личных подсобных хозяйств в 2026 году. Он сообщил, что на содержание коров, коз, овцематок и кобыл старше трех лет выделено 495 млн рублей, на строительство мини-ферм – 68,4 млн рублей, на содержание кобыл – 30 млн рублей.

С 20 апреля по 4 мая открыт прием заявок по этим направлениям. Он попросил руководителей управлений донести информацию до хозяйств и обеспечить качественную подготовку заявок на субсидии.

Подводя итоги, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ обратил внимание на необходимость усиления охраны труда на предприятиях и обеспечения биологической безопасности животноводческих комплексов. Он также призвал сельхозуправления к более слаженной работе совместно с Минсельхозом Татарстана, Россельхознадзором и ветеринарной службой республики.