После жесткой посадки самолета L-410 четыре человека находятся в тяжелом состоянии

При жесткой посадке в Иркутской области летевшего по маршруту Иркутск — поселок Казачинское самолета L-410 четыре человека погибли и 12 были ранены. Все пострадавшие были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Число находящихся в тяжелом состоянии пострадавших уточнил губернатор региона Игорь Кобзев. «Специалисты уже провели обход. Приняли решение о необходимости перевезти трех пострадавших в Иркутскую областную больницу. Им требуется провести более точную диагностику. Одна из пострадавших <…> будет прооперирована на месте», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

При этом сейчас в больнице остаются 11 раненых из 12. Пациентов, нуждающихся в дополнительном осмотре врачей, перевезут в Иркутск бортом санавиации.

L-410 авиакомпании «Сила» совершил жесткую посадку 12 сентября в 18.15 по московскому времени в четырех километрах от пункта назначения. По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, погибли один член экипажа и три пассажира (трое мужчин и одна женщина), отмечает РИА Новости.

В Иркутской области среда, 15 сентября, объявлена днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тыс., пострадавшим в состоянии средней тяжести — по 250 тыс., в легкой — по 100 тыс.

Следственный комитет России открыл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. На месте крушения самолета уже найден один из его черных ящиков.