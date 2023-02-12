Волонтер в Турции: «Город превратился в шахматную доску: дом есть, рядом двух нет»

Известный казанский блогер, автор телеграм-канала «Мулла из-за угла» и руководитель фонда «Караван добра» Расул Тавдиряков отправился в Турцию для оказания помощи пострадавшим при землетрясении. О том, как прошли первые дни в зоне бедствия, волонтер рассказал корреспонденту «Миллиард.Татар».

Фото: © предоставлено Расулом Тавдиряковым

«Добраться до Кахраманмараша»

В зону бедствия я отправился вместе с организацией Kızıl ay («Красный полумесяц», входит в международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. - Ред.). В Турции это крупнейшая организация медпомощи. С нами в команде были представители фонда «Сабиль» (Казань). Также здесь и директор фонда Tooba. А я здесь от своего фонда «Караван добра», это наша первая крупная акция.

Фото: © предоставлено Расулом Тавдиряковым

Из Казани я долетел до Стамбула, оттуда на машине вместе с моим товарищем добирались до города Мерсин. Это приграничная территория с эпицентром землетрясения. Там мы закупили всё необходимое: продукты, лекарства, средства гигиены, одеяла и т.д. Оттуда колонной из семи машин мы отправились уже в эпицентр – город Кахраманмараш.

Добирались мы очень долго. На дорогах были огромные пробки. Люди со всей Турции и не только пытались попасть в зону бедствия. Все машины были загружены необходимыми вещами для пострадавших.

Фото и видео: @ предоставлены Расулом Тавдиряковым

«Шахматная доска»

По прибытии в Кахраманмараш заметил картину – после землетрясения город превратился в шахматную доску: дом есть, рядом двух нет… Дома рушились не районами, а через один, два. Это странно: вот стояли два одинаковых дома – один разрушен, просто груда цемента, а рядом стоит второй дом, на котором даже трещин нет.

Мы разместились в районе, который был меньше всего разрушен. Там мы выдавали гуманитарную помощь пострадавшим. Остаться мы там не могли, поэтому вернулись в Мерсин, базируемся пока здесь. Думаю, и дальше работать мы будем здесь, потому что нам сказали, что ездить в Кахраманмараш уже нет смысла. Гуманитарной помощи там уже довольно много, осталось разобрать завалы, волонтеры там только мешают. А люди, которые остались без крова, выехали за пределы города. Нам посоветовали работать в прибрежных территориях, именно сюда перебрались выжившие и именно здесь больше нужны вещи, которые мы привезли.



«Сами турки молодцы, народ такой, очень быстро собрались, мобилизовались, начали помогать»

Здесь их размещают где только можно: отели предоставляют бесплатно места, люди впускают в свои жилища. И мы пытаемся тоже как-то расселить прибывающих.



Сейчас гуманитарная помощь уже практически не нужна, все необходимое уже в пути, как из других стран, так и с самой Турции. Сами турки молодцы, народ такой, очень быстро собрались, мобилизовались, начали помогать. Где бы я их ни встретил: в Бирме, в Африке – всегда организованно работают, их даже просить не надо.

Фото и видео: © предоставлены Расулом Тавдиряковым

Здесь наша основная задача – правильно распределить поступающие средства в наши фонды: закупить необходимые вещи и раздать нуждающимся. Потому что бывали случаи, что средства попадают в руки не к тем людям.



Пока нужно выполнить эту задачу в Турции. Думаю, мы тут будем еще примерно неделю-две. Хотя планировать что-то тут невозможно, сегодня ситуация одна, завтра другая, как говорится, война план покажет.

Нам бы очень хотелось отправиться на помощь сирийцам, у них крайне бедственное положение. Весь мир смотрит на Турцию, а Сирия осталась одна со своей бедой. К сожалению, политическая ситуация сложная, просто приехать туда или отправить средства не так просто. Народ брошенный, они же еще от войны не отошли, и тут такое вот, и никто им не помогает – ни техники, ни людей, ни гуманитарной помощи. Но на свой страх и риск будем искать способы туда попасть, чтобы хоть чем-то помочь.



Наргиза Амруллаева, «Миллиард.Татар»

Фото и видео: © предоставлены Расулом Тавдиряковым

