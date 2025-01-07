После праздника в Лаишевском районе Татарстана загорелся жилой дом

В Лаишевском районе Татарстана в селе Атабаево загорелся жилой дом.

Оказалось, что после праздничного обеда мужчина проводил гостей, а сам пошел топить баню.

Как рассказал корреспонденту «Татар-информа» хозяин дома, вернувшись из бани, он увидел, что дом полностью в огне.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Возгорание произошло на улице Советская. На месте работают пожарные. Причина пожара устанавливается.