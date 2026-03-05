После заражения клиента инфекцией суд закрыл тату-салон в Набережных Челнах

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

В Набережных Челнах суд приостановил работу тату-салона «Чернила» на проспекте Дружбы Народов. Врачи подозревают у клиента салона инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Во время проверки сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения обязательных требований, в том числе по соблюдению противоэпидемического режима. В кабинетах для работы с татуировками не было раковин для мытья рук, должным образом не проводилась дезинфекция и стерилизация косметологических инструментов, а персонал работал без медицинского осмотра и санитарной одежды.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении. Судом принято решение о запрете деятельности тату-салона на 60 суток.