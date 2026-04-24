После запуска ЭП-600 в Нижнекамске «Казаньоргсинтез» увеличил переработку этилена в 1,8 раза

Казанское предприятие СИБУРа – «Казаньоргсинтез» – в прошлом году увеличило переработку этилена на 81% по сравнению с 2024 годом – до 308,7 тыс. тонн, следует из отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета.

Ключевым драйвером роста стал новый олефиновый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме» (нижнекамском предприятии СИБУРа): в январе 2025 года на комплексе получили первую партию этилена.

Увеличение переработки этилена позволило «Казаньоргсинтезу» нарастить продажи полиэтилена на 13,5% - до 787,6 тыс. тонн.

Кроме того, выросли продажи поликарбоната на 2,7% - до 91,5 тыс. тонн. Это произошло в результате стабилизации производства полупродукта для производства данного полимера - бисфенола А. В конце 2024 года на этой цепочке наблюдались внеплановые остановы и снижение активности катализатора, которые в 2025 году удалось преодолеть.