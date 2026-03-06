После замены аварийного участка водопровода в трех поселках Казани на время отключат воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На следующей неделе в части Кировского района столицы Татарстана более чем на сутки отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Дело в том, что специалисты «Водоканала» заменили аварийный участок водопровода по улице Равнинная, где за последние три года произошло 12 аварий. Рабочие с помощью установки горизонтально-направленного бурения проложили более 250 метров трубы диаметром 400 миллиметров.

Теперь новую трубу необходимо подключить к централизованным сетям водоснабжения – работы намечены на 11 марта. Подача воды прекратится в 9 часов 11 марта, а возобновиться она должна только в 11 часов 12 марта.

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

В результате без воды останутся 22 многоквартирных и 662 частных дома. Речь идет о следующих адресах:

– поселок Калинина – все улицы: переулки Березовый и Грушевый, улицы Еловая, Завокзальная и Звездная, переулок Кедровый, улицы 1-я Красноборская, 2-я Красноборская и 3-я Красноборская, переулки Лиственный и Липовый, улица Ново-Аракчинская, переулок Ореховый, улицы Параллельная, Поперечно-Равнинная, Поперечно-Красноборская, Равнинная и Чусовая, переулки Яблоневый и Ясеневый;

– поселок Новое Аракчино – улицы Новостройки и Гипсовая, переулок Железнодорожный, улицы Летняя и Минусинская, переулки Поселковый и Прибрежный, улица Прирельсовая – все дома;

– улица Вагонная, дома №10, 12; 2, 4, 4а, 6, 8, 14, 16, 16а, 18 и 22;

– улица Лаишевская, дома №1, 3, 5, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16 и 18;

– улица Новгородская, дома №1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19;

– улица Приволжская, дома №97а, 99, 101, 102 корп. 1, 2 и 3, 103, 105, 106а, 107, 111, 112а, 113, 115, 117, 117 стр. 2, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 141, 142, 142а, 143, 143а, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161/1, 165, 167, 169, 169а и 171;

– поселок Красная Горка – улица Объединенная (все дома);

– переулок Дружный, дома №11 и 36;

– улица Водников, дома №43, 45, 49, 54, 56, 58, 58а, 58б, 58в, 60, 60а, 60б, 61, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 65а, 66, 66б, 68а и 78.

Заявки на автоцистерны принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8 (843) 231-62-60.