После жалобы казанца главу УК «Казань-ХХI» привлекли к ответственности

Житель Казани пожаловался главному жилищному инспектору Татарстана на многочисленные нарушения в доме № 28/9 по проспекту Альберта Камалеева. По словам мужчины, на подземной парковке со стен осыпается штукатурка, начались проблемы с системой дымоудаления и много других нарушений.



В процессе проверки выяснилось, что глава УК нарушил несколько нормативно-правовых актов. На него завели административное дело, материалы которого направлены в мировой суд.