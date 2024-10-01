news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 1 октября 2024 13:57

После жалобы казанца главу УК «Казань-ХХI» привлекли к ответственности

Скопировать ссылку

Житель Казани пожаловался главному жилищному инспектору Татарстана на многочисленные нарушения в доме № 28/9 по проспекту Альберта Камалеева. По словам мужчины, на подземной парковке со стен осыпается штукатурка, начались проблемы с системой дымоудаления и много других нарушений.

В процессе проверки выяснилось, что глава УК нарушил несколько нормативно-правовых актов. На него завели административное дело, материалы которого направлены в мировой суд.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100