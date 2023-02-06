После жалоб казанский чиновник проехал по заваленным снегом поселковым улицам

Казаны в соцсетях сегодня пожаловались на неудовлетворительную уборку снега в поселке Борисоглебское в Авиастроительном районе. О заваленных снегом улицах сообщали также местные СМИ. По словам людей, за последнее время они очень редко видели снегоуборочную технику, хотя осадки продолжают активно выпадать. После этих сообщений по улицам поселка проехал замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов по благоустройству Артур Мухаметшин. О своей поездке он отчитался, записав видеосообщения из автомобиля, опубликованные пресс-службой администрации.

«Проехал улицу Школьную. Ситуация такова: до мечети действительно более-менее, после мечети убрано плохо. Создается ощущение, что техника сюда практически не заезжала», – признал чиновник.

При этом он добавил, что застрять в сугробах на автомобиле невозможно, заявив, что проехал всю улицу на Hyundai Solaris и «никаких проблем не ощутил».

«Но, конечно, это не то, что должно быть. Плохо. Будем устранять», – добавил он.

Пригнать снегоуборочную технику в поселок Мухаметшин пообещал до конца недели. «В лучшем случае надеюсь на послезавтра. Просто если ставить завтра, мне надо будет снимать ее (технику) с основных улиц, там многоквартирные застройки, где у нас тоже хватает проблем. Объективно, если быть честным – до конца недели», – пообещал он.