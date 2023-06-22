После жалоб горожан в Казани начали разрабатывать методичку по обрезке деревьев

В Казани разрабатывают методическое пособие для сотрудников подрядных организаций, которые занимаются озеленением города. В ней будут описаны правила по уходу за деревьями и кустарниками, в том числе – по их обрезке. Проводит эту работу Институт развития городов после многочисленных жалоб жителей города на «обкромсанные» деревья.

«Сейчас Институт развития городов как раз готовит методичку по обрезке, а весной он проводил обучения для сотрудников по обрезке. Надеемся, в следующем году обрезку проведут грамотнее», – ответила администрация Вахитовского и Приволжского районов на замечания горожан в соцсетях.

Разработку методички обсуждали также накануне на совещании с участием мэра города Ильсура Метшина, специалистов института и ключевых подрядных организаций. Эксперты подтвердили, что неправильная обрезка сильно сказывается на зеленом каркасе города. Они заявили о необходимости создания специальной карты, которая позволит быстро узнать характеристики конкретного дерева: ширину кроны, толщину коры, распространение корней, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что также на совещании инженер-проектировщик ландшафтного благоустройства Игорь Сафиуллин раскритиковал Казань за массовую высадку елей, отметив, что из-за этого город теряет свою идентичность.