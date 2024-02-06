После хоккейного матча в Казани умер пожилой болельщик

Накануне после хоккейного матча, который проходил в «Татнефть Арене», умер пожилой болельщик.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ, трагедия произошла на парковке спортивного комплекса после матча.

Мужчине вызвали бригаду скорой помощи.

К сожалению, он скончался до прибытия медиков. По предварительным данным, произошла внезапная сердечная смерть.