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После хоккейного матча в Казани умер пожилой болельщик
Накануне после хоккейного матча, который проходил в «Татнефть Арене», умер пожилой болельщик.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ, трагедия произошла на парковке спортивного комплекса после матча.
Мужчине вызвали бригаду скорой помощи.
К сожалению, он скончался до прибытия медиков. По предварительным данным, произошла внезапная сердечная смерть.
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