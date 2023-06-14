После взрывов в Одессе начался пожар

Ночью в Одессе прогремели взрывы, в одном из районов произошел пожар. В результате погибли три человека, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«В одном из районов Одессы пожар», — написал он.

Гончаренко не уточнил, в какой именно части города произошло возгорание.

Как указано в сообщении, всего было направлено 4 ракеты, 2 из которых удалось сбить.

В результате погибли три человека.