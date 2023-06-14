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После взрывов в Одессе начался пожар
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Ночью в Одессе прогремели взрывы, в одном из районов произошел пожар. В результате погибли три человека, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«В одном из районов Одессы пожар», — написал он.
Гончаренко не уточнил, в какой именно части города произошло возгорание.
Как указано в сообщении, всего было направлено 4 ракеты, 2 из которых удалось сбить.
В результате погибли три человека.
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