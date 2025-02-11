После взрывов на Украине без газа остались девять населенных пунктов
На Украине во время воздушной тревоги получила повреждения газовая инфраструктура.
Как сообщает ТАСС, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака произошла сегодня ночью.
Сообщения о взрывах поступали в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. В некоторых областях воздушная тревога длится более семи часов. К утру по всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии.
После взрывов без газа остались девять населенных пунктов, расположенных в Миргородском районе.