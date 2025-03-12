После взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве завели дело об организации незаконной миграции

Во время расследования взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.

Как сообщает РИА Новости, устроивший взрыв в ЖК, предварительно, купил разрешительные документы на проживание в России.

«Татар-информ» рассказывал, что утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» сработало взрывное устройство. В результате ЧП погиб один человек, еще четверо получили ранения. Один из пострадавших умер в больнице. Им оказался Саркисян.

Уголовное дело возбудили по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».