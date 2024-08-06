После взрыва в Нижнем Тагиле арестовали мастера и двух слесарей службы «Газэкс»

Мастер и два слесаря компании «Газэкс задержаны после взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе предприятия.

Задержание произошло 5 августа в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следственный комитет России пока не дал комментариев по этому поводу.

Напомним, 1 августа в Нижнем Тагиле из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. В результате этого происшествия погибли 10 человек, из которых пятеро были детьми. Также пострадали более 20 человек, из них 11 до сих пор находятся в больнице.