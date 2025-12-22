После взрыва авто в Москве скончался начальник управления Генштаба ВС Фанил Сарваров

В результате взрыва автомобиля в Москве скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Фанил Сарваров. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. Мужчина скончался в больнице.

Напомним, утром на улице Ясеневой в столице было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. СК возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Следствием отрабатываются различные версии. Одна из них связана с организацией преступления украинскими спецслужбами.