После выполнения плана вакцинации власти Тюменской области отменили QR-коды

В связи с выполнением плана по вакцинации 80% населения от коронавируса в Тюменской области отменили QR-коды при посещении общественных мест, заявил губернатор региона Александр Моор. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января», – отметил руководитель региона.

Теперь QR-коды или ПЦР-тесты будут проверяться только в заведениях общественного питания и в ночных клубах после 23:00.

Моор подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация довольно изменчива и вслед за смягчением антиковидных мер может вновь наступить их ужесточение.

«Но все-таки я надеюсь, что высокий уровень вакцинации, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других защитных мер позволят нам и дальше снижать количество заболевших», – заключил он.