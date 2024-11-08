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Общество 8 ноября 2024 10:55

После выборов в США темнокожим американцам угрожают рабством

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Темнокожие жители ряда американских штатов по окончании выборов начали получать СМС-сообщения расистского характера. В частности, авторы рассылок грозятся сделать их рабами для работы на плантациях. Об этом сообщает The Washington Post.

«Вас выбрали для сбора хлопка на ближайшей плантации. Соберите вещи и будьте готовы ровно к 13:00. Наши рабы-надзиратели приедут к вам на фургоне коричневого цвета, готовьтесь, что вас обыщут, когда вы окажетесь на плантации», – приводит текст такого сообщения издание.

Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы, победу в которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его оппонент, действующий вице-президент США, Камала Харрис признала свое поражение.

#США #рабство
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