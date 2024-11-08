После выборов в США темнокожим американцам угрожают рабством

Темнокожие жители ряда американских штатов по окончании выборов начали получать СМС-сообщения расистского характера. В частности, авторы рассылок грозятся сделать их рабами для работы на плантациях. Об этом сообщает The Washington Post.

«Вас выбрали для сбора хлопка на ближайшей плантации. Соберите вещи и будьте готовы ровно к 13:00. Наши рабы-надзиратели приедут к вам на фургоне коричневого цвета, готовьтесь, что вас обыщут, когда вы окажетесь на плантации», – приводит текст такого сообщения издание.

Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы, победу в которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его оппонент, действующий вице-президент США, Камала Харрис признала свое поражение.