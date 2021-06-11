После изменения правил тестирования Роспотребнадзор Челнов оштрафовал четырех туристов

После изменения правил о сдаче анализов на коронавирус Covid-19 вернувшимися из-за границы Роспотребнадзор Набережных Челнов оштрафовал четырех нарушителей из числа туристов. Об этом сообщил журналистам главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бариев.

Согласно измененным перед летним сезоном санитарно-эпидемиологическим требованиям, сдавать ПЦР-тест и заполнять анкету на портале госуслуг должны не только те, кто воспользовался самолетом для возвращения на Родину, но и пересекшие границы любыми другими видами транспорта.

Штрафы за отсутствие данных ПЦР-тестов достигают 40 тыс. рублей. Если же действия нарушителя причинят вред здоровью других людей, они увеличатся до 300 тыс. рублей.

«В нашем случае на четырех туристов, нарушивших регламент, наложены штрафы в размере 7,5 тыс. рублей на каждого», — уточнил представитель Роспотребнадзора.