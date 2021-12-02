После введения QR-кодов в Татарстане вырос спрос на таксистов

За последние полторы недели в Татарстане число вакансий для таксистов выросло на 7%. Это больше, чем за весь октябрь. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«При этом среднее зарплатное предложение не изменилось: в конце ноября, как и октябре, оно составило порядка 60 тыс. рублей. В 75% предложений нет требований к опыту работы, 15% вакансий рассчитаны на соискателей с опытом работы от одного года до трех лет», — сказано в сообщении.

Почти в 40% вакансий работодатели предлагают гибкий график работы. Каждое четвертое предложение подразумевает трудоустройство на полный рабочий день.