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Ру Тат
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Общество
2 декабря 2021  22:00
Наталья Рыбакова

После введения QR-кодов в Татарстане вырос спрос на таксистов

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За последние полторы недели в Татарстане число вакансий для таксистов выросло на 7%. Это больше, чем за весь октябрь. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«При этом среднее зарплатное предложение не изменилось: в конце ноября, как и октябре, оно составило порядка 60 тыс. рублей. В 75% предложений нет требований к опыту работы, 15% вакансий рассчитаны на соискателей с опытом работы от одного года до трех лет», — сказано в сообщении.

Почти в 40% вакансий работодатели предлагают гибкий график работы. Каждое четвертое предложение подразумевает трудоустройство на полный рабочий день.

 

 

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