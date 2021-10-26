После введения QR-кодов в Татарстане число обращений в МФЦ выросло на треть

После введения QR-кодов в Татарстане число обращений во многофункциональные центры выросло на треть. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Если до 11 октября ежедневно мы регистрировали более 15 тысяч обращений, то с введением QR-кодов их стало более 20 тысяч», - уточнила Ленара Музафарова.

Она добавила, что чаще всего жители республики обращаются в многофункциональные центры для того, чтобы распечатать сертификаты о вакцинации от Covid-19 или для подтверждения учетной записи ЕСИА.