После вспышек на Солнце на Земле прошла магнитная буря

После мощной вспышки на Солнце на Земле наблюдалась магнитная буря. Об этом следует из сообщения гелиогеофизической службы ФГБУ «Институт прикладной геофизики».

«Вспышечная солнечная активность высокая, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле: 24 и 25 марта возможно слабо возмущенное», — сказано в прогнозе.

23 марта наблюдалась высокая вспышечная солнечная активность. Отмечается, что в рентгеновском диапазоне зарегистрирована одна вспышка класса Х (самая мощная), 13 – класса М (средние), 7 – класса С (слабые).

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, максимальная геомагнитная активность должна случиться в 6 часов утра понедельника, передает РИА Новости.