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Общество 25 марта 2024 09:26

После вспышек на Солнце на Земле прошла магнитная буря

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После мощной вспышки на Солнце на Земле наблюдалась магнитная буря. Об этом следует из сообщения гелиогеофизической службы ФГБУ «Институт прикладной геофизики».

«Вспышечная солнечная активность высокая, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле: 24 и 25 марта возможно слабо возмущенное», — сказано в прогнозе.

23 марта наблюдалась высокая вспышечная солнечная активность. Отмечается, что в рентгеновском диапазоне зарегистрирована одна вспышка класса Х (самая мощная), 13 – класса М (средние), 7 – класса С (слабые).

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, максимальная геомагнитная активность должна случиться в 6 часов утра понедельника, передает РИА Новости.

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