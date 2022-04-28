news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
28 апреля 2022  16:09
Павел Климчак

После возбуждения уголовного дела татарстанец выплатил полмиллиона рублей алиментов

news_top_970_100

Ранее суд обязал жителя Лениногорского района ежемесячно выплачивать на содержание дочери четверть своего заработка. Однако в течение многих лет отец всячески уклонялся от выплаты алиментов.

За это его привлекли к административной ответственности, но после отбытия наказания мужчина не начал выплачивать деньги или сообщать сведения о трудоустройстве. Общий долг по алиментам составил более 506 тысяч рублей.

Тогда было возбуждено уголовное дело по статье за неуплату алиментов. Сразу после этого отец ребенка раскаялся, признал вину и погасил всю задолженность. Уголовное преследование в отношении должника прекратили, как сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

#неплательщики алиментов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100