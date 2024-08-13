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После возбуждения уголовного дела стройкомпания в РТ выплатила более 30 млн налогов
Компания «Антикор», фигурировавшая в деле об уклонении от налогов, возместила бюджету более 31 млн рублей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год руководство компании представило в налоговые органы ложную информацию о сотрудничестве с 26 контрагентами. Это позволило им избежать уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму свыше 31 млн рублей. Однако после того, как компания полностью возместила причиненный ущерб, уголовное дело было закрыто.
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