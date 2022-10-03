После возбуждения уголовного дела стройфирма из РТ выплатила 1,8 млн долга по зарплате

Сотрудники Следкома РТ добились, чтобы строительная компания выплатила 44 сотрудникам долги по зарплате, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено следствием, с марта по май прошлого года компания «ЭнергоСтройСервис», в тот момент проходящая процедуру банкротства, не выплачивала заработную плату 44 сотрудникам. Стоит отметить, что финансовая возможность для этого была. Долг перед работниками превысил 1,8 млн рублей.

По факту невыплаты заработной платы сотрудникам было возбуждено уголовное дело. Это вынудило руководство фирмы погасить задолженность.

