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Ру Тат
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Происшествия
25 июля 2022  16:02
Полина Шевчук

После возбуждения уголовного дела фирма из РТ погасила 241 млн рублей долга по налогам

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В Татарстане на директора ООО «СК Атриум» было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что глава предприятия вносил в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с 22 контрагентами. Таким образом он уклонился от выплаты НДС за 2017-2018 годы на общую сумму более 241 млн руб.

«Противоправные действия были выявлены в ходе грамотно спланированных следственных действий, а также оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан, УЭБиПК МВД по РТ и УФНС России по РТ», – уточнил Шептицкий.

Руководство фирмы полностью выплатило долги, после чего уголовное дело было закрыто.

 

#долг по налогам #следком рт
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