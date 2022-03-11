После возбуждения СК уголовного дела компания из Казани выплатила долги по налогам

По версии следствия, в 2016-2018 годах руководство ООО «Статус» внесло в налоговые декларации и прочие документы ложную информацию о взаимоотношениях с шестью контрагентами. Таким образом, компания уклонилась от налогов на сумму более 29 миллионов рублей.

Противоправные действия следователя выявили вместе с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РТ. Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов».

После вмешательства следкома руководство предприятия полностью погасило имевшуюся задолженность, в связи с чем было решено прекратить уголовное преследование. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.