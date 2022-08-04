После возбуждения дела торговая компания из РТ выплатила 100 млн долгов по налогам

По версии следствия, в 2017-2019 годах руководитель ООО «Премьер» вносил ложные сведения о взаимоотношениях с 8 контрагентами в налоговые декларации. Тем самым он уклонился от налогов на более 100 миллионов рублей.

На него возбудили уголовное дело по статье за уклонение от налогов, после чего руководство предприятия сразу же погасило всю имевшуюся задолженность. В связи с этим уголовное преследование прекращено, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.