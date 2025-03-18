После возбуждения дела фирма в РТ погасила более 38 млн долга по налогам

В Татарстане следственные органы добились полного погашения налоговой задолженности предприятия «Регион-Тракс». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы руководитель фирмы вносил в декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 30 контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты НДС на сумму более 38 млн рублей.

Фигурант полностью погасил имевшуюся задолженность по налогам. В связи с этим уголовное дело было прекращено.