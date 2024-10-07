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Происшествия 7 октября 2024 16:11

После возбуждения дела директор компании в РТ выплатил 600 тысяч долга по зарплате

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В Татарстане в результате расследования уголовного дела руководство местной компании погасило задолженность по заработной плате перед сотрудниками. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в период с октября 2023 по январь 2024 года руководитель компании «АвтоТранс-НК» не производил выплаты зарплаты шестерым работникам. В результате у них накопился долг в размере свыше 600 тысяч рублей.

Под тяжестью собранных доказательств фигурант полностью погасил имевшуюся перед работниками фирмы задолженность по заработной плате. С учетом этого следователь принял решение о прекращении уголовного дела в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного преступлением.

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