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Ру Тат
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3 июня 2021  08:40
Полина Шевчук

После возбуждения дела агрофирмы в РТ погасили 16 млн рублей долга по зарплатам

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Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, в отношении руководителей двух компания в Татарстане – «Агрофирма-Агрыз» и «Навруз» были возбуждены уголовные дела из-за задолженностей по зарплате перед сотрудниками.

Как полагает следствие, вторую половину прошлого года фирмы не выплачивали зарплату 593 сотрудникам. Долг по оплате труда превысил 16 млн рублей. При этом, у руководителей компаний была возможность выплачивать зарплату, однако деньги они тратили на свои нужды.

После возбуждения уголовного дела долги по зарплате перед работниками были полностью погашены. Кроме того, сотрудникам выплатили компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты.
 


      

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