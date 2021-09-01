После вопроса Путину у школьника из Бурятии стало втрое больше подписчиков на YouTubе

Меньше чем за два часа у мальчика из Бурятии, обратившегося к Путину, вдвое выросло число подписчиков YouTube-канала. Школьник спросил у Президента о выделении средств на постройку очистных сооружений на озере Байкал, а также попросил подписаться на его канал.

Вопрос прозвучал на встрече Владимира Путина с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан».

Глава государства ответил, что по этому вопросу уже принят ряд решений и выделено финансирование на ряд объектов ЖКХ региона.

«Основные угрозы для Байкала — это стоки сельскохозяйственной деятельности, когда используют удобрения, а потом дожди идут, и смывы идут в озеро с этих полей, и стоки от жилищно-коммунального хозяйства. Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то у нас определенные решения на этот счет приняты и выделено уже финансирование для реконструкции объектов жилищного и коммунального хозяйства в Бурятии», — заявил Президент России.

После этого Егор рассказал, что ведет на YouTube канал «Красная вилка», и попросил Владимира Путина подписаться на него. На тот момент на канал было подписано 358 человек. Сейчас число подписчиков юного активиста превысило 1,19 тыс. человек.

Видео Егора посвящены разным темам: это, в частности, красоты Бурятии и Байкала, спорт, экологические проблемы и события из жизни мальчика.