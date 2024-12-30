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После вмешательства транспортной прокуратуры работникам фирмы выплатили 14 млн зарплаты
Татарская транспортная прокуратура провела проверку в фирме «Судоходная компания «Татфлот».
Выяснилось, что перед 436 работниками имеется задолженность по зарплате более чем в 14,3 миллионов рублей.
В отношении руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».
В итоге задолженность перед работниками предприятия была полностью погашена.
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