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Происшествия 30 декабря 2024 11:34

После вмешательства транспортной прокуратуры работникам фирмы выплатили 14 млн зарплаты

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Татарская транспортная прокуратура провела проверку в фирме «Судоходная компания «Татфлот».

Выяснилось, что перед 436 работниками имеется задолженность по зарплате более чем в 14,3 миллионов рублей.

В отношении руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

В итоге задолженность перед работниками предприятия была полностью погашена.

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