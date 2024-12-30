После вмешательства транспортной прокуратуры работникам фирмы выплатили 14 млн зарплаты

Татарская транспортная прокуратура провела проверку в фирме «Судоходная компания «Татфлот».

Выяснилось, что перед 436 работниками имеется задолженность по зарплате более чем в 14,3 миллионов рублей.

В отношении руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

В итоге задолженность перед работниками предприятия была полностью погашена.