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После вмешательства следователей казанская фирма выплатила более 3 млн долга по зарплате
В результате расследования уголовного дела руководство компании «Акса» погасило задолженность по зарплате. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Выяснилось, что с июля по сентябрь 2023 года директор компании «АКСА» не выплачивал заработную плату семи сотрудникам. В результате образовалась задолженность в размере более 3 млн рублей.
«В ходе расследования задолженность полностью погашена. В связи с чем принято решение о прекращении уголовного преследования», – указали в ведомстве.
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