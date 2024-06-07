После вмешательства следователей казанская фирма выплатила более 3 млн долга по зарплате

В результате расследования уголовного дела руководство компании «Акса» погасило задолженность по зарплате. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Выяснилось, что с июля по сентябрь 2023 года директор компании «АКСА» не выплачивал заработную плату семи сотрудникам. В результате образовалась задолженность в размере более 3 млн рублей.

«В ходе расследования задолженность полностью погашена. В связи с чем принято решение о прекращении уголовного преследования», – указали в ведомстве.