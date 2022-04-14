После вмешательства СК организация из РТ выплатила 17,5 млн рублей долгов по налогам

Как установили следователи вместе с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2016-2018 годах руководство предприятия указало в налоговых декларациях ложную информацию о взаимоотношениях с 8 контрагентами. Таким образом фирма уклонилась от налогов на более 17,5 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от налогов». После вмешательства следкома руководство предприятия полностью погасило задолженность, в связи с чем принято решение прекратить уголовное преследование. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.