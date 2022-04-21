После вмешательства СК компания из Татарстана выплатила долги по налогам на 85 млн рублей

Как полагает следствие, в прошлом году руководство ООО «Альянс» внесло в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с контрагентами, чем уклонилось от различных налогов на общую сумму более 85 миллионов рублей.

Противоправные действия выявили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ совместно со следователями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от налогов».

Однако во время расследования дела руководство решило полностью погасить долги по налогам, в связи с чем уголовное преследование прекратили. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.