После вмешательства СК фирма из Казани выплатила долг перед рабочими в полтора миллиона

Во время предварительного следствия было установлено, что руководство «АСЛ Холдинг» с ноября 2020 года по февраль 2021 года не выплачивало зарплату шести своим работникам. Общий долг перед сотрудниками составил около полутора миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье за невыплату зарплаты. Во время расследования дела стражи порядка добились того, чтобы руководство компании полностью выплатило задолженность своим работникам. Об этом рассказал помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.