После вмешательства СК директор казанской фирмы заплатил рабочим долг в 1,8 млн рублей

В Казани после вмешательства СК директор местного предприятия, занимающегося сбором опасных отходов, выплатил рабочим долг по зарплате, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

По версии следствия, директор ООО «Экомодуль» с июля по декабрь 2023 года не выплачивала зарплату 25 сотрудникам. Долг превысил 1,8 млн рублей.

В процессе расследования подозреваемая погасила долг целиком. В результате следователь принял решение о прекращении уголовного дела.