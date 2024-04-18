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После вмешательства СК директор казанской фирмы заплатил рабочим долг в 1,8 млн рублей
В Казани после вмешательства СК директор местного предприятия, занимающегося сбором опасных отходов, выплатил рабочим долг по зарплате, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
По версии следствия, директор ООО «Экомодуль» с июля по декабрь 2023 года не выплачивала зарплату 25 сотрудникам. Долг превысил 1,8 млн рублей.
В процессе расследования подозреваемая погасила долг целиком. В результате следователь принял решение о прекращении уголовного дела.
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