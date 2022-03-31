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Ру Тат
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Происшествия
31 марта 2022  13:52
Павел Климчак

После вмешательства прокуроров фирма из РТ выплатила долг по зарплате 52 сотрудникам

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Как было установлено, руководство ООО «Тан» не выплачивало зарплату 52 своим работникам за январь-февраль этого года. Общий долг перед сотрудниками составил более 1,3 миллиона рублей.

Прокуратура Тюлячинского района Татарстана провела проверку и обратилась в мировой суд. После вмешательства надзорного ведомства организация полностью выплатила задолженность по зарплате перед всеми работниками. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

#долги по зарплате
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