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Происшествия 16 июля 2024 18:33

После вмешательства прокуратуры завод в Менделеевске погасил долг по зарплате на 6,5 млн

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По требованию прокуратуры Татарстана рабочим завода силикатного кирпича в Менделеевске выплатили долги по зарплате на 6,5 млн. Об этом сообщает старший помощник прокуратуры РТ Аделя Гайнутдинова.

Установлено, что 82 сотрудникам ООО «Завод силикатного кирпича» не выплачена заработная плата за февраль-май 2024 года. Долг по оплате труда превысил 6,5 млн рублей. После этого работники завода отправили коллективное обращение в надзорное ведомство.

После вмешательства прокуроров трудовые права работников восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена.

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