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Происшествия 27 июня 2023 10:24

После вмешательства прокуратуры в Верхнеуслонском районе отремонтируют поврежденный мост

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Благодаря прокуратуре в Верхнеуслонском районе РТ отремонтируют поврежденный мост. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что на пешеходном мосту в селе Ташевка Вахитовского сельского поселения повреждены металлические опоры. Это создает угрозу безопасности жизни и здоровья населения.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании местных властей отремонтировать мост. В настоящее время акт реагирования находится на рассмотрении.

#ремонт мостов #Прокуратура
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