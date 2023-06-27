После вмешательства прокуратуры в Верхнеуслонском районе отремонтируют поврежденный мост

Благодаря прокуратуре в Верхнеуслонском районе РТ отремонтируют поврежденный мост. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что на пешеходном мосту в селе Ташевка Вахитовского сельского поселения повреждены металлические опоры. Это создает угрозу безопасности жизни и здоровья населения.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании местных властей отремонтировать мост. В настоящее время акт реагирования находится на рассмотрении.