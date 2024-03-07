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После вмешательства прокуратуры в Казани расчистили заваленный снегом вход в подъезд
Накануне в соцсетях житель столицы Татарстана пожаловался на работу коммунальщиков. Автор публикации указал, что в доме №15 по улице Индустриальная снегом завалило вход в подъезд. В результате жильцы дома не могли зайти в собственные квартиры.
Прокуратурой Авиастроительного района в оперативном порядке были приняты меры реагирования. В результате снег с территории был убран.
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