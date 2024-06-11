После вмешательства прокуратуры в Елабуге ликвидировали незаконную свалку

В Елабуге после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку строительного мусора. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Как оказалось, в жилом секторе на Проспекте Мира в Елабуге во время проведения капитального ремонта был разбросан строительный мусор. Отходы складировались навалом на отмостке дома – площадка накопления отсутствовала.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что незаконное складирование произошло по вине сотрудников строительной компании. В результате прокуратура внесла представление в адрес директора организации. Акт реагирования рассмотрен, нарушения устранены – свалка ликвидирована.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.