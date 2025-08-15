После вмешательства прокуратуры в Агрызе отремонтируют детскую площадку

Прокуратура Агрызского района Татарстана проверила сквер «Яшьлек» после обращения местного жителя.

Оказалось, что детская площадка в плохом состоянии: сломаны горка, мостик и песочница, торчащие из песка элементы опасны для детей, не работает фонтан, а на баскетбольной площадке стоит незаконная карусель.

Прокуратура подала в суд, чтобы заставить администрацию Агрыза отремонтировать площадку, починить фонтан и убрать карусель.

Суд согласился с требованиями. Теперь исполнение решения контролирует прокуратура.