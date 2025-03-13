news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 13 марта 2025 12:28

После вмешательства прокуратуры «Татфлот» выплатил 6,9 млн долга по зарплате

Читайте нас в
Телеграм

Судоходная компания «Татфлот» погасила долг по зарплате перед 357 сотрудниками на сумму 6,9 млн рублей после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка, проведенная прокуратурой, показала задержки в выплате зарплаты и отпускных. После вмешательства директору компании внесли представление, а против одного из должностных лиц возбудили административное дело за повторное нарушение трудового законодательства.

Задолженность перед работниками предприятия полностью погашена.

#татфлот #долг по зарплате #Татарская транспортная прокуратура
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Совкомбанк запускает программу кредитования на автомобили KGM

Совкомбанк запускает программу кредитования на автомобили KGM

12 марта 2025
Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

12 марта 2025