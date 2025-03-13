После вмешательства прокуратуры «Татфлот» выплатил 6,9 млн долга по зарплате
Судоходная компания «Татфлот» погасила долг по зарплате перед 357 сотрудниками на сумму 6,9 млн рублей после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Проверка, проведенная прокуратурой, показала задержки в выплате зарплаты и отпускных. После вмешательства директору компании внесли представление, а против одного из должностных лиц возбудили административное дело за повторное нарушение трудового законодательства.
Задолженность перед работниками предприятия полностью погашена.