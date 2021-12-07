После вмешательства прокуратуры ребенка-инвалида из РТ обеспечили необходимым лекарством

Прокуратура Зеленодольска во время проверки установила, что 14-летний ребенок-инвалид одной из жительниц города страдает редким орфанным заболеванием. В больнице мальчику назначили лекарство по жизненным показаниям, но с августа этого года он его ни разу не получил.

Надзорное ведомство направило в суд иск, в котором потребовало от Минздрава РТ обеспечить жизненно необходимым препаратом ребенка-инвалида.

После вмешательства прокуратуры мальчику предоставили необходимое лекарство. Соблюдение прав ребенка на лекарственное обеспечение остается на контроле ведомства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.