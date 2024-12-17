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Происшествия 17 декабря 2024 16:15

После вмешательства прокуратуры «Оргнефтехим АйТи» выплатил сотрудникам 10 млн долга

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Компания «Оргнефтехим АйТи» в Татарстане погасила долг по заработной плате перед сотрудниками на сумму более 10 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что с июля по октябрь 2024 года руководство фирмы не выплачивало зарплату 46 работникам, общая сумма задолженности составила свыше 10 миллионов рублей. Сотрудники обратились в прокуратуру Верхнеуслонского района.

В результате вся задолженность по зарплате была полностью погашена, а компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

#долг по зарплате #Прокуратура
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