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После вмешательства прокуратуры «Оргнефтехим АйТи» выплатил сотрудникам 10 млн долга
Компания «Оргнефтехим АйТи» в Татарстане погасила долг по заработной плате перед сотрудниками на сумму более 10 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
Установлено, что с июля по октябрь 2024 года руководство фирмы не выплачивало зарплату 46 работникам, общая сумма задолженности составила свыше 10 миллионов рублей. Сотрудники обратились в прокуратуру Верхнеуслонского района.
В результате вся задолженность по зарплате была полностью погашена, а компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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