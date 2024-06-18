После вмешательства прокуратуры организации из РТ погасили долги по налогам на 183 млн

Прокуратура Московского района Казани системно анализирует состояние законности в сфере исполнения налогового законодательства и принимает комплексные меры по взысканию задолженностей, сообщают в ведомстве.

Благодаря скоординированным действиям прокуратуры совместно с налоговыми органами, в том числе проведению совместных рабочих групп и внесению представлений об устранении нарушений хозяйствующим субъектам, организациями была погашена налоговая задолженность на сумму свыше 183 млн рублей.

Налогоплательщикам, проигнорировавшим требования об уплате налогов и сборов, прокуратурой были установлены жесткие сроки для устранения допущенных нарушений закона.