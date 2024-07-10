После вмешательства прокуратуры на парковке КНИТУ-КАИ установили ограничители

После проверки прокуратуры Казани на парковке здания КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ в Вахитовском районе установили парковочные барьеры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что вдоль здания вуза на Большой Красной была организована несанкционированная автостоянка, выезд из которой осуществлялся по пешеходному переходу. В свою очередь это угрожает жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетним, направляющимся в сторону вуза.

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«В целях безопасности жителей города по требованию надзорного ведомства нарушения устранены - установлены столбы, ограничивающие парковку и движение транспорта», – сообщили в прокуратуре.