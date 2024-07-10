Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После вмешательства прокуратуры на парковке КНИТУ-КАИ установили ограничители
После проверки прокуратуры Казани на парковке здания КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ в Вахитовском районе установили парковочные барьеры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что вдоль здания вуза на Большой Красной была организована несанкционированная автостоянка, выезд из которой осуществлялся по пешеходному переходу. В свою очередь это угрожает жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетним, направляющимся в сторону вуза.
«В целях безопасности жителей города по требованию надзорного ведомства нарушения устранены - установлены столбы, ограничивающие парковку и движение транспорта», – сообщили в прокуратуре.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников