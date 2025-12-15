news_header_top
Происшествия 15 декабря 2025 17:40

После вмешательства прокуратуры глава фирмы в Челнах выплатил долг по зарплате в 2,5 млн

Прокуратура Набережных Челнов проверила местную компанию «Торговый дом «ЭКВАТЭЛ» после жалоб работников.

Оказалось, что с июня по август 2025 года руководство фирмы не выплатило зарплату 32 сотрудникам. Общая сумма долга превысила 2,5 миллиона рублей.

По результатам проверки прокуратура обязала руководителя компании немедленно устранить нарушения и привлекла его к административной ответственности. Благодаря вмешательству контролирующих органов вся задолженность перед работниками уже погашена.

